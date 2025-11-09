Por segunda vez cancelan vuelo de la Bicolor: reprogramarían amistosos contra Rusia y Chile

Nuevamente la bicolor no pudo viajar. En menos de 24 horas la escuadra nacional sufrió una segunda cancelación de su vuelo, esto hace que los amistosos contra las selecciones de Rusia y Chile, en Eurasia, estén en riesgo, por temas totalmente ajenos a nuestros muchachos.
La blanquirroja iba viajar a Rusia este sábado 8 por la noche; pero se suspendió por "temas de salud" del piloto de la aeronave de la empresa Latam. Hoy, domingo 9, "por causas directamente imputables a la línea aérea Air France," ocurrió algo parecido y se canceló el vuelo.
REPROGRAMARLOS O APLAZARLOS
Así lo informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en un amplio comunicado que preocupa a la hinchada: "La Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en Lima, esperando un nuevo vuelo, para realizar el primer tramo del viaje hacia San Petersburgo - Rusia", se lee.
Por esta situación “el equipo perderá dos días de entrenamiento” lo que obliga a replantear las cosas. La FPF señala que "agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Rusia y Chile", pero que también existe "la posibilidad" de reprogramarlos o aplazarlos.