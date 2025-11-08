Sport Huancayo se consagra campeón de la Liga 3 y asciende a la Liga 2 2026

El “Rojo Matador” empató 1-1 con Estudiantil CNI en el partido de vuelta y, gracias a su triunfo en la ida, se proclamó campeón de la primera edición de la Liga 3.

Fiesta total en la Incontrastable. Sport Huancayo se coronó campeón de la primera edición de la Liga 3 2025 tras igualar 1-1 ante Estudiantil CNI en el estadio IPD de Huancayo. El conjunto dirigido por Pablo Garay hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida, donde se impuso por 1-0 en Iquitos, y con ello aseguró su ascenso directo a la Liga 2 2026.

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas a los 7 minutos, Cris Huyhua adelantó a los huancaínos con una gran definición, desatando la algarabía de la afición local. Sin embargo, la alegría se vio interrumpida poco después, cuando el árbitro Walter Guadalupe expulsó a Juan Barreda por una fuerte entrada, dejando a los locales con un jugador menos a los 14 minutos.

Con un hombre de más, Estudiantil CNI adelantó sus líneas y logró igualar el marcador a los 38 minutos mediante Antonio Acosta, quien aprovechó un rebote dentro del área. En la segunda parte, el cuadro loretano se volcó al ataque en busca del segundo gol, pero se encontró con una defensa sólida que resistió hasta el final.

ASCENSO A LA LIGA 2

Con este empate, Sport Huancayo levantó el trofeo de campeón de la Liga 3 2025 y selló su retorno a la Liga 2, categoría donde competirá en la temporada 2026. Por su parte, Estudiantil CNI, subcampeón del certamen, deberá disputar un repechaje ante el segundo lugar de la Copa Perú 2025 por el último cupo disponible al torneo de ascenso.