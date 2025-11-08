Perú ya cuenta con siete medallas de oro en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

Perú sigue haciendo historia en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. La delegación nacional, con para atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), suma hasta el momento siete preseas de oro, en una clara demostración del gran nivel de nuestros paradeportistas en la región.
El Comité Paralímpico del Perú, que recibe un importante apoyo del IPD, ha cumplido una exigente preparación con sus paradeportistas para llegar en las mejores condiciones a este certamen en Santiago de Chile, que reúne a más de 1.100 jóvenes atletas de 27 países.
Las medallas de oro que ha sumado Perú hasta el momento son las siguientes:
Samuel Ormeño (para atletismo - 100m T13), Samuel Ormeño (para atletismo - 200m T13), Rolando Capcha (para atletismo - 400m T13), Isaías Sono (para natación 100 libre junior), Isaías Sono (para natación - 200 libre junior), Isaías Sono – (para natación 50 espalda junior) y Micaela Apaéstegui (para natación - 400m libre).
La representación nacional está compuesta por 42 paradeportistas que participan en paradeportes como: para atletismo, parajudo, boccia, parapowerlifting, paranatación, fútbol para ciegos, tenis en silla de ruedas, para tiro con arco.
Las medallas de plata conseguidas por Perú son las siguientes: Tiziana Gonzalez (2), Sabrina Linares (2) y Jesús Delgadillo (2) y Gary Ñahuero (2) en para atletismo; Niurka Callupe y Alejandro Hinostrosa en boccia.
Las medallas de bronce: Sabrina Linares y Tania García en para atletismo; Micaela Apaéstegui en paranatación.