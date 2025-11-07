Miguel Trauco olvida a Universitario: “Alianza Lima mil veces”

Tras haberse confesado hincha de Universitario años atrás, al parecer el corazón de Miguel Trauco ha dejado su pasado en el olvido, e hizo una increíble revelación en el podcast ‘Enfocados’, espacio conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

¿QUÉ DIJO EL LATERAL IZQUIERDO?

En la disyuntiva que podría suceder en un futuro, el lateral izquierdo fue consultado sobre un regreso al combinado crema o una permanencia en la institución blanquiazul, Trauco dijo que tiene un panorama claro al respecto. “Si me renuevan, Alianza mil veces”.

Con estas declaraciones, quedó claro que Miguel Trauco habría olvidado su paso por Universitario durante la temporada 2016-17 donde fue importante en el esquema de Roberto Chale. Por sus grandes actuaciones, llegó a firmar por Flamengo.

Cabe mencionar que, Trauco arribó a tienda blanquiazul este año luego de su paso por el Criciúma de Brasil, equipo al cual llegó procedente de San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS). ¿Merece la renovación en Alianza Lima?