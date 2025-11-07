Cusco FC goleó 3-0 a Sport Boys y se ubica en el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025

En su partido por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Cusco FC hizo respetar la localía y venció 3-0 a Sport Boys en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con este resultado, el equipo dirigido por Miguel Rondelli desplazó a Alianza Lima del segundo lugar de la tabla acumulada del certamen.

MOMENTOS DESTACADOS DEL COMPACTO

La primera alegría del compromiso llegó a los 26 minutos después de un centro al área rival de Iván Coleman que fue interceptado por Facundo Callejo, quien con un cabezazo venció al guardameta Steven Rivadeneyra y desató la felicidad en el banquillo de Rondelli.

Tras una revisión en el VAR por una falta contra Callejo en área rosada, el árbitro del partido decidió cobrar el penal a favor de Cusco FC. El encargado del disparo fue Coleman, quien con un disparo potente colocó el 2-0 a los 53 minutos.

A los 66’ un saque de puerta de Pedro Díaz llegaría hasta los pies de Facundo Callejo, quien ante la salida de Rivadeneyra decidió colgar al guardameta rosado y decretó el 3-0 que a la postre sería el resultado final.

Con 65 puntos, los dirigidos por Miguel Rondelli superaron a Alianza Lima por una unidad, sin embargo, el combinado íntimo podría superarlos se imponen a UTC en Matute. De ganar los blanquiazules, los cusqueños se consolidarán en la tercera ubicación de la tabla acumulada de la Liga 1 2025.