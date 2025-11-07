Manuel Barreto sobre Luis Ramos: "Está totalmente comprometido con su Selección"

El entrenador interino de la Selección Peruana de Fútbol, Manuel Barreto, se pronunció sobre la ausencia del delantero Luis Ramos en la lista de convocados para los amistosos de este mes ante Rusia y Chile.

En conferencia de prensa, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF resaltó el compromiso del atacante del América de Cali con la "Bicolor" y señaló que su ausencia en esta convocatoria responde a un tema de logística.

"Con respecto a Luis Ramos, sí es importante porque han salido unos trascendidos que no se ajustan a la realidad. Luis está totalmente comprometido con su selección, con las ganas de venir, de ser partícipe, incluso sabiendo que la logística en su caso es compleja porque llegaría el mismo día del primer partido", dijo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS PARTIDOS DE PERÚ?

Cabe precisar que el primer encuentro de Perú será este miércoles 12 de noviembre ante Rusia desde las 12:'00 pm (hora peruana) en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo. Cinco días después, el martes 18 de noviembre, la "bicolor" medirá fuerzas con Chile desde las 8:00 am (hora peruana), en el estadio Fisht, en Sochi.