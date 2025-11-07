Conoce la razón detrás de la ausencia de Oliver Sonne en los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

La ausencia de Oliver Sonne en la convocatoria de la Selección Peruana sorprendió a hinchas y analistas. El futbolista del Burnley, una de las figuras más queridas por la afición nacional, no formará parte de los amistosos ante Rusia y Chile. Sin embargo, se conoció que su decisión no responde a un tema futbolístico ni personal, sino a un contexto internacional que lo afecta directamente.

EL CONFLICTO QUE LO ALEJA DE LA ‘BLANQUIRROJA’

De acuerdo con la información difundida por medios deportivos, la verdadera razón detrás de la ausencia de Sonne es la guerra entre Rusia y Ucrania. Dinamarca, país donde nació el lateral, ha manifestado públicamente su apoyo a Ucrania, lo que ha generado un clima hostil hacia sus ciudadanos en territorio ruso. Ante esta situación, el jugador habría solicitado no viajar a Rusia por motivos de seguridad personal.

El comando técnico de la selección peruana comprendió la decisión y optó por respetar la postura del futbolista, entendiendo que el contexto geopolítico podría poner en riesgo su integridad. Sonne, que había mostrado entusiasmo por defender la camiseta nacional, no cerró las puertas a futuras convocatorias, especialmente para la próxima fecha FIFA.

CONVOCADOS

La lista final de convocados incluye a figuras como Pedro Gallese, Luis Abram, Piero Quispe, Joao Grimaldo y Bryan Reyna. El combinado nacional enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Fisht de Sochi, y a Chile el martes 18 de noviembre en el mismo horario. Ambos encuentros servirán como preparación para los próximos compromisos oficiales.