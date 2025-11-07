Peruano Gino Pérez se coronó campeón del ALAS Pro Tour 2025 en SUP Surf en Guatemala

El peruano Gino Pérez dejó en alto nuestra bandera al coronarse campeón del tour ALAS en la categoría SUP Surf, competencia que se disputa en El Paredón, en Guatemala.

Como representante de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), que recibe el respaldo y apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gino Pérez reafirma el buen momento que atraviesa el surf peruano.

Natural de Lobitos, Piura, el surfista nacional participó en cinco eventos del calendario y logró una victoria clave en Venao, Panamá, que le ayudó a llegar a El Paredón con una distancia inalcanzable para sus rivales.

“Tenía este sueño, yo quería ser campeón, y me siento súper contento”, destacó Gino Pérez, quien logra así su primer título internacional con el SUP Surf, modalidad en la que el deportista utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf.

Cabe destacar que la Federación Deportiva Nacional de Tabla continúa realizando un gran trabajo en la preparación de sus deportistas gracias, en gran medida, a las subvenciones económicas que brinda el Instituto Peruano del Deporte.