Agustín Lozano desmiente a Ricardo Gareca por su salida de la Selección: “Le faltó decir la verdad”

A más de tres años de la partida de Ricardo Gareca del banquillo de la Selección Peruana, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, decidió pronunciarse sobre el caso de la salida del argentino.
Durante una entrevista en el programa de YouTube, La Interna, el mandamás del fútbol peruano mencionó que desde la institución hizo todo lo posible para mantener al ‘Tigre’, sin embargo, Gareca tenía una decisión tomada. Además, le aconsejó en no hacerse la víctima y contar la realidad de los hechos.
“Ricardo (Gareca) tuvo otros motivos para irse, pero no sé por qué no quiso decirlos. Habló bastante, pero no ha dicho todo, le faltó decir la verdad. No ha dicho toda la verdad. Como presidente de la federación hice hasta lo imposible y más para que el proyecto continúe y se quede. El hincha peruano está engañado por la gente que no quiere ser honesta”, comentó.
¿RICARDO GARECA REGRESARÁ A PERÚ?
Hace unos meses atrás, Ricardo Gareca descartó totalmente su regreso a la Selección Peruana, debido a que, desde la FPF, tienen otros planes con el combinado patrio. “Creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable”.