Jairo Vélez sobre su futuro en la "U": "Me quiero quedar acá, pero es un tema que no depende de mi"

El futbolista de Universitario de Deportes, Jairo Vélez, se pronunció sobre su futuro profesional tras consagrarse campeón nacional con el cuadro crema en la fecha 19 del Torneo Clausura, venciendo a ADT de Tarma en calidad de visita.

En declaraciones a la prensa, el ecuatoriano nacionalizado peruano destacó la experiencia que tuvo en el equipo merengue y expresó sus deseos de continuar en el club, sin embargo, precisó que dicha posibilidad no depende exclusivamente de él.

"Yo me quiero quedar acá. Uno como futbolista siempre quiere esto, seguir mejorando. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a la Vallejo, pero esto también es parte de mi carrera como profesional de seguir creciendo, de seguir logrando éxitos y creo que Universitario hoy en día es lo que más me conviene, hablando personalmente, pero eso es un tema que no depende de mí", dijo.

¿JUGARÍA POR PERÚ?

Por otra parte, Vélez no descartó la posibilidad de jugar por la Selección Peruana en caso llegue a ser convocado: "Siempre me han tratado bien, tengo muchos amigos peruanos. No trato de adelantarme porque espero que llegue ese momento y decir, tampoco quiero pasar de atrevido", sostuvo.