Zambrano tras victoria ante Los Chankas: "Aún estamos en deuda"

El defensa central de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se pronunció tras el triunfo del cuadro blanquiazul en la víspera por 2-1 ante su similar de Los Chankas, válido por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el zaguero central destacó el esfuerzo de sus compañeros por sacar resultados positivos en los últimos partidos, sin embargo, señaló que aún se encuentran en deuda con la hinchada por no haber sido capaces de luchar por el título nacional hasta el final.

"Se sufrió, pero se logró el triunfo. Tenemos que terminar de la mejor manera. El equipo ha sacado buenos resultados, aunque aún estamos en deuda", manifestó Zambrano tras finalizar el partido ante los andahuaylinos.

SOBRE PAOLO GUERRERO

Por otro lado, Zambrano habló sobre la situación contractual de Paolo Guerrero y confesó que el sentir del plantel es que el "Depredador" continúe en el equipo, al menos una temporada más.

"Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú debe estar agradecido con él. Al final de la temporada hablará con la directiva. Físicamente está apto y el grupo quiere que se quede", sostuvo.