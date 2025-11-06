Manuel Barreto anuncia lista de convocados para los partidos ante Rusia y Chile: ¿Quiénes la integran?

Por medio de sus redes sociales, la Selección Peruana anunció la lista de jugadores convocados que trabajarán con Manuel Barreto para los partidos amistosos ante Rusia y Chile, los cuales se disputarán el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.
La nómina de Barreto cuenta con algunos nombres nuevos y otros regresos, lo que ha causado una serie de reacciones en las plataformas digitales, donde los hinchas se preguntaron: ¿Será el inicio del recambio regeneracional?
¿QUIÉNES INTEGRAN LA LISTA DE CONVOCADOS?
- Arqueros: Pedro Gallese (libre), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield) y César Bautista (Sporting Cristal - Sparring).
- Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Rafael Guzmán (Universitario - Sparring), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Fabio Gruber (FC Nurnberg), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Sparring).
- Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC), Francesco Andrealli (Como - Sparring) y Piero Cari (Alianza Lima).
- Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Joao Grimaldo (Riga FC), Jair Moretti (Sporting Cristal - Sparring), Bryan Reyna (CA Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).
Cabe mencionar que, los trabajos de la Selección Peruana se tienen previsto que comience en los próximos días. Del mismo modo, los futbolistas que militan en el extranjero se juntarán con el grupo en Europa.