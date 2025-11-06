Empiezan los Juegos Escolares Nacionales 2025: jóvenes ajedrecistas compiten por un cupo en la selección peruana

El torneo de ajedrez reúne a los campeones regionales del Perú y definirá a los representantes nacionales para los Juegos Sudamericanos Escolares en Paraguay.

El talento juvenil peruano se pone a prueba. El Ministerio de Educación (Minedu), con apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), inició la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, que reúne a los mejores exponentes de cada región del país en diversas disciplinas, entre ellas el ajedrez, donde los campeones regionales compiten por un lugar en la selección nacional.

“El evento se desarrolla bajo el prestigioso y competitivo Sistema Suizo, que garantiza cinco rondas de juego de alta intensidad”, explicó Carlos Maury, coordinador técnico del evento. Añadió que la competencia utiliza un software oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y cuenta con la dirección técnica de un árbitro general categoría Lectur, una de las más altas a nivel mundial.

Los dos primeros lugares de cada serie clasificarán a los XXIX Juegos Sudamericanos Escolares 2025, que se desarrollarán en Asunción, Paraguay, en diciembre próximo.

El certamen es resultado del trabajo conjunto entre el Minedu y el IPD, que buscan fortalecer el deporte base y formar a las futuras promesas del país. “Este esfuerzo constituye la base del verdadero semillero del deporte peruano, desde donde crecen y se proyectan nuestros jóvenes talentos al mundo”, señaló el comité organizador.