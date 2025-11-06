Perú se convierte en tricampeón latinoamericano de patinaje artístico en México

La delegación nacional de patinaje sobre hielo consiguió por tercer año consecutivo el título en la categoría básica en el Campeonato Latinoamericano de Mérida en México.

Esta fue la tercera edición del Campeonato Latinoamericano de patinaje artístico sobre hielo, que se desarrolló del 31 de octubre a 02 de noviembre. Fue la competencia más importante a nivel regional y en donde nuestro país reafirmó el buen trabajo que se viene realizando en el nivel formativo de este deporte y solidificando su liderazgo a nivel regional.

Fueron nueve países que participaron: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana y México, y tuvo como objetivo fortalecer los lazos de amistad entre los países de Latinoamérica y promover el deporte en la región.

Las deportistas que participaron en esta competencia representando los colores patrios fueron: Alessandra Acevedo Aguilar, Alessia Tragodara Martinez, Yanira Rojo Gamero, Melissa Soto Oviedo, Andrea Quispe Reyes, Sofia Linares Garzón, Estela Rosado Briceño, Arianna Pinto Miranda, Fátima Ormaeche Servan, Gia Arce Bedoya, Mariana Belsuzarri Rivera, Raffaella Oberti Pinto, Sofia Belsuzarri Rivera, Sophia Aservi Lazo, Olenka Clack Orihuela, Almendra Castellano Bazán, Antonella Castellano Bazán, Yamileth Chipana Sánchez, Daniela Delgado Gonzales, Micaela Velásquez Benavides, Samira Sánchez Romero, Isabella Sarmiento Mestre, Nayeli Tufiño Ugarte, Valeria Xie Lu y Giullia Odar Ruiz.

La Federación Peruana de Patinaje, con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte, trabajan de la mano para el desarrollo de esta disciplina deportiva en búsqueda de más logros internacionales.