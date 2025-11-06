Sebastián Britos sobre su futuro en Universitario: “Me encantaría continuar, pero nadie me comunicó nada”

El arquero uruguayo termina contrato a fin de año y aún no ha recibido una propuesta de renovación. También respondió a los rumores sobre un posible fichaje de Pedro Gallese.

El futuro de Sebastián Britos en Universitario de Deportes continúa siendo incierto. El portero uruguayo, bicampeón con el equipo crema, termina contrato al cierre de la temporada 2025 y, de momento, no ha tenido comunicación oficial con la directiva para una posible renovación. “Me encantaría continuar y lo he dicho un montón de veces. Nos quedan un par de partidos para cerrar el año. Ahora estoy disfrutando”, declaró a Doble Punta.

Consultado sobre los rumores que vinculan a Pedro Gallese con Universitario, Britos aseguró no tener conocimiento sobre ese posible fichaje y pidió respeto en torno a las decisiones internas del club. “No me enteré y las noticias vuelan. No sé si se las inventan. En el club nadie me ha dicho nada. En caso no continuara, enterarme por la prensa sería una falta de respeto. Son los que deberían comunicar por un tema de respeto y orden”, sostuvo.

El arquero también recordó cómo se dio su llegada al conjunto merengue en 2023, tras ser campeón en Uruguay. “Yo lo tenía por el título de Luis Urruti, fuimos compañeros y siempre lo sigo. Mi representante fue avanzando con Manuel Barreto, viendo qué me ofrecían y lo que yo pretendía. Nacional de Uruguay también tenía interés, pero todo estaba avanzado con la ‘U’”, contó.

DUELO CON GARCILASO

Universitario de Deportes cerrará su participación en la temporada enfrentando a Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, desde las 9:00 p.m. hora peruana. El club crema buscará culminar el año con un triunfo ante su hinchada mientras define la continuidad de varias de sus figuras.