Caso Diego Maradona: confirman fecha para el nuevo juicio y audiencias previas

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro estableció que el nuevo proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona dará inicio el 17 de marzo de 2026 a las 10:00 de la mañana, en la provincia de Buenos Aires. La resolución fue firmada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes también convocaron a una audiencia preliminar el 12 de noviembre de 2025, donde se definirá la admisión de pruebas y otros aspectos procesales.

Los acusados y los cargos en el nuevo proceso

En este segundo juicio estarán imputados siete profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, la médica Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna. En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada aparte mediante jurado popular. Los fiscales sostienen que los profesionales habrían actuado con conocimiento del riesgo que implicaban sus decisiones durante la internación domiciliaria del exfutbolista.

El primer juicio, iniciado en marzo de 2025, fue anulado en mayo del mismo año después de que se revelara que una de las juezas, Julieta Makintach, había participado sin autorización en la grabación de un documental sobre el caso. Este hecho afectó la imparcialidad del tribunal y llevó a la designación de un nuevo equipo judicial para retomar el proceso desde cero.

El nuevo calendario judicial busca reparar las irregularidades del juicio anterior y garantizar un debate transparente. Los magistrados rechazaron los pedidos de las defensas para anular el proceso o modificar su modalidad, al considerar que el nuevo juicio no vulnera el principio de doble juzgamiento. Con esta decisión, la justicia argentina intenta recuperar la confianza pública y avanzar hacia una resolución definitiva sobre las responsabilidades en la muerte del ídolo futbolístico, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.