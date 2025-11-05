Paolo Guerrero tras victoria ante Los Chankas: "Toca enfocarnos en lo que resta del campeonato"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 2-1 en su visita a Los Chankas, válido por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura.

En declaraciones para L1 Max, el artillero de 41 años, autor de los dos goles aliancistas, señaló que el equipo está enfocado en ganar lo que resta del torneo local y asegurar su participación en la Copa Libertadores del próximo año como Perú 2.

"El objetivo de Alianza siempre va a ser campeonar. Hoy por hoy, tenemos el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Ya lo dije: ahora toca enfocarnos en lo que resta del campeonato, clasificar a la Libertadores y luego sentarnos a conversar. Hay que concentrarnos en los partidos que quedan", dijo.

SOBRE LA CAMISETA DE PERÚ

Por otra parte, Guerrero dio sus impresiones sobre la nueva camiseta de la Selección Peruana de Fútbol, que presenta variaciones en la tradicional franja roja, la cual ya no es completamente recta.

"Está linda la camiseta. Los muchachos tienen que agarrar ritmo y ese roce internacional que se necesita. No me han dicho nada, pero ahora toca hacer fuerza para que nos vaya bien, así sea en amistosos", sostuvo.