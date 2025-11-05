50 años del día que Perú conquistó su segunda Copa América: Así se vivió la hazaña de 1975

El último 28 de octubre se cumplieron 50 años de aquella final entre Perú y Colombia por la Copa América del año 1975, un tercer y definitorio encuentro que se llevó a cabo en Venezuela y que terminó con triunfo blanquirrojo por 1-0.

Durante su camino a la gloria, la Selección dirigida por el profesor Marcos Calderón dejó fuera de competencia al clásico rival Chile, con un contundente 3-0, a Bolivia por 3-1 y a Brasil en Belo Horizonte por 3-1, con un golazo del "Nene" Cubillas.

LA FINAL ANTE COLOMBIA

Ya en la final, el equipo de todos se enfrentó ante la Selección Colombia en tres encuentros de infarto. El primero en el Campín de Bogotá fue triunfo cafetero por 1-0, mientras que el partido de vuelta en Lima fue victoria de la "Bicolor" por 2-0.

Debido a que ambos equipos ganaron sus respectivos encuentros y tenían la misma cantidad de puntos (no se tomaba en consideración la diferencia de goles) se jugó un tercer y definitivo duelo en Venezuela que lo ganó Perú por 1-0 con gol del "Cholo" Sotil.