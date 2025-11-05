Alianza Lima vence 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero

En el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima se impuso 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas con doblete de Paolo Guerrero. Este resultado, ubican al combinado íntimo en el segundo lugar de la tabla acumulada del certamen con 65 puntos, superando a Cusco FC por una unidad.

MOMENTOS DESTACADOS DEL COMPROMISO

A los 44 minutos de la primera instancia, fiel a su estilo y tras aprovechar un centro del volante Jesús Castillo, Guerrero dominó el esférico con el pecho y con un derechazo potente, venció al golero Hairo Camacho y decretó el 1-0.

Los blanquiazules se fueron al descanso con la ventaja a favor y no fue hasta el minuto 61, en el que una vez más Castillo envió el balón al área rival que sería interceptada por Paolo Guerrero, quien con un remate cruzado colocó el 2-0.

Con el apoyo de su hinchada, Los Chankas lograron descontar en el marcador a los 73’ desde los pies de Isaac Camargo, quien aprovechó una desatención en área íntima y puso el 2-1 del duelo, que a la postre fue el resultado final.

Cabe mencionar que, Alianza Lima en la fecha 18 no jugará y los hinchas tendrán que esperar hasta la última jornada del Torneo Clausura para apoyar al equipo en Matute cuando reciban a UTC, con el objetivo de afianzarse en el segundo puesto del certamen.