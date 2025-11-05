Dura sanción para Racing: Clausuran estadio "El Cilindro" por 3 fechas tras uso excesivo de pirotecnia

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina, impuso una dura sanción al Racing Club de Avellaneda, por uso excesivo de pirotecnia durante su encuentro ante Flamengo de Brasil por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.

Como se recuerda, en el partido del pasado miércoles que se llevó a cabo en el estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro", la "Academia" generó un imponente espectáculo visual, el cual fue duramente cuestionado por las autoridades.

De acuerdo a Aprevide, el club puso en riesgo la integridad física de los asistentes y señaló que hubo una "falta de organización para el control y vigilancia", motivo por el cual dispuso la clausura total del estadio por los próximos tres partidos que a Racing le toque jugar de local.

SIN INSTRUMENTOS NI BANDEROLAS

Pero ahí no acaba la sanción pues, una vez cumplidas las tres fechas, la hinchada de Racing tendrá prohibida el ingreso al estadio con bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas, entre otros, por tres fechas más.