"Nuestro legado en la piel": Selección Peruana presentó su nueva camiseta

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección Peruana de Fútbol y la marca Adidas presentaron la nueva camiseta de la "blanquirroja", la cual será utilizada en los amistosos de este mes ante Rusia y Chile.

"Nuestro legado en la nueva piel", fueron las palabras con las que se presentó la nueva "mica" de la "bicolor" en la cuenta oficial de X de la Selección Peruana, junto a una imagen de la nueva camiseta.

La principal novedad en el diseño de la camiseta se encuentra en la franja roja, la cual ya no es completamente recta y lleva en el medio el logo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ?

De esta forma, Perú cuenta con nueva camiseta, la cuál hará su estreno oficial en los amistosos de este mes. Recordemos que la Bicolor enfrentará el 12 de noviembre a Rusia y el 18 del mismo mes a Chile.