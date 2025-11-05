Orgullo nacional: Perú alcanza ocho medallas en los Parapanamericanos Juveniles de Santiago 2025

La delegación nacional mantiene un desempeño sobresaliente con un oro, cinco platas y dos bronces en la cita continental juvenil.

Siguen llegando buenas noticias desde Chile. La selección peruana paralímpica juvenil continúa destacando en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, donde hasta el momento ha obtenido ocho medallas: una de oro, cinco de plata y dos de bronce, en un desempeño que refleja el esfuerzo y la constancia de sus atletas.

La delegación peruana, integrada por 42 paradeportistas y respaldada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), compite en disciplinas como para atletismo, parajudo, boccia, parapowerlifting, paranatación, fútbol para ciegos, tenis en silla de ruedas y paratiro con arco.

MEDALLAS CONSEGUIDAS HASTA EL MOMENTO

🥇 Samuel Ormeño, en 100 metros T13, obtuvo la única medalla de oro para el Perú hasta ahora.

🥈 Titiana Gonzales, de apenas 13 años, es la gran revelación del equipo con dos platas en 100 mts T47 y 200 mts T47.

🥈 Gary Ñahuero, en 800 mts.

🥈 Sabrina Linares, en lanzamiento de jabalina.

🥈 Jesús Delgadillo, en lanzamiento de disco.

🥉 Tania García, en 100 mts T11.

🥉 Sabrina Linares, que sumó también bronce en 100 mts T47.

RUMBO A SUPERAR EL RÉCORD DE BOGOTÁ 2023

El Comité Paralímpico del Perú, con apoyo permanente del IPD, acompaña a los jóvenes atletas durante la competencia y resaltó el alto nivel mostrado por la delegación. La meta es clara: superar las 24 medallas obtenidas en Bogotá 2023, donde el equipo nacional tuvo una de sus actuaciones más destacadas en la historia del certamen.

En esta edición, más de 1,100 atletas de 27 países compiten en Santiago de Chile, consolidando el espíritu de inclusión, disciplina y superación que caracteriza a los Juegos Parapanamericanos Juveniles.