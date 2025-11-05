Natalia Málaga vuelve al vóley: es la nueva entrenadora del Deportivo Géminis tras salida de Otavio Machado

La exentrenadora de la selección nacional vuelve a la Liga Peruana de Vóley tras tres años y reemplazará al brasileño en el banquillo del club de Comas.

El Deportivo Géminis anunció un cambio inesperado en su comando técnico apenas dos fechas después del inicio de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26. El club de Comas informó la salida del entrenador brasileño Otavio Machado y confirmó la llegada de la reconocida estratega Natalia Málaga, figura emblemática del vóley peruano.

En un comunicado oficial, el equipo señaló que el vínculo con Machado —quien había asumido la dirección en agosto de este año— quedó finalizado de mutuo acuerdo. Bajo su mando, Géminis inició la temporada con una derrota 3-1 ante Universitario, pero se recuperó con una victoria por el mismo marcador frente al subcampeón Regatas Lima.

“El club agradece el compromiso del profesor Otavio Machado durante su gestión y le desea éxitos en sus próximos proyectos”, señala parte del comunicado.

EL REGRESO DE UNA HISTÓRICA

Según informó RPP Noticias, Natalia Málaga asume oficialmente la dirección técnica por pedido del propio plantel. La exentrenadora de la Selección Peruana de Vóley vuelve a la competencia local tras su paso por Latino Amisa en la temporada 2021-22, donde logró un meritorio cuarto lugar.

Su llegada también se vio favorecida por su estrecha relación con Luis Linares, presidente de Géminis y exjefe de equipo de las recordadas “Matadorcitas”, conjunto juvenil que dirigió Málaga y que alcanzó notoriedad internacional por su entrega y competitividad.

Entre las jugadoras que volverán a estar bajo su dirección se encuentran Miryec Muñoz y María de Fátima Acosta, a quienes entrenó en su etapa al frente de la selección juvenil.