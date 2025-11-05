Peruano Darko Castillo conquista medalla en el Mundial Juvenil de Bochas estilo Raffa Volo 2025 en Francia

Con solo 16 años, Darko Castillo, quien forma parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Bochas estilo Raffa Volo 2025, que se desarrolló del 28 de octubre al 1 de noviembre en Planteil, Francia.

En la modalidad individual, Castillo alcanzó el último lugar del podio luego de vencer en fase de grupos al representante de Austria por 10-1 y al de Argelia por 10-6.

En la fase de cuartos de final superó a Italia 10-6, mientras que en semifinales perdió contra Francia por 3-10. Vale destacar que el francés se quedó con la medalla de oro y la de plata fue para Suiza.

Darko juega bochas desde los 8 años y demostró una evolución notable en su juego, destacando por su precisión y solidez en cada bochazo, bajo el mando de su entrenador Carlos Vinazza.

El Raffa Volo es un estilo de bochas donde ‘raffa’ se refiere a un lanzamiento aéreo que toca el suelo y rueda, y ‘volo’ a golpear la pelota al vuelo o con un salto. Esta modalidad es una especialidad de bochas regulada y practicada internacionalmente.

De esta forma, nuestros deportistas peruanos continúan su preparación rumbo a los grandes torneos internacionales, gracias al trabajo coordinado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Bochas.