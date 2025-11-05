Pedro Gallese y la verdadera razón tras su salida de Orlando City

Según el periodista Alonso Contreras, la decisión del club de no contar con Gallese generó asombro entre jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de la institución.

Pedro Gallese no seguirá en el Orlando City. El arquero de la Selección Peruana terminó su vínculo con el club estadounidense tras seis años, luego de que la dirigencia decidiera no renovarle el contrato. Según el periodista Alonso Contreras, especialista en la MLS, la salida del ‘Pulpo’ tomó por sorpresa a todos en la interna del equipo.

“Hubo una reunión entre el gerente deportivo Ricardo Moreira, el técnico Óscar Pareja y Gallese. El portero llegó preparado para negociar, pero apenas se sentó le dijeron: ‘no queremos contar contigo esta temporada’. Esto causó un verdadero shock no solo en Pedro, sino también en el cuerpo técnico y los trabajadores del club”, detalló Contreras en su canal de YouTube.

Pese a la decisión dirigencial, Gallese cerró una buena campaña: sumó ocho vallas invictas y fue pieza clave para que el equipo llegara a las semifinales de la Leagues Cup. “Nadie entiende por qué fue despedido. Tuvo un buen año y todos hablaban bien de él. Los dirigentes aplaudían sus actuaciones”, añadió el periodista.

GALLESE YA ESTÁ EN LIMA

Actualmente, el guardameta se encuentra en Lima analizando ofertas para su futuro. No descarta regresar al fútbol peruano, donde Universitario de Deportes habría mostrado interés. “No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco me tuvo en la San Martín, y ahora es momento de darme un tiempo para escuchar”, declaró Gallese, dejando abierta la posibilidad de volver a la Liga1 en la temporada 2026.