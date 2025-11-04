Aldo Corzo destaca trabajo de Jorge Fossati en la ‘U’: “Debe ser el mejor DT en la historia del club”

Quizás muchos hinchas estén en desacuerdo con él, sin embargo, Aldo Corzo, decidió opinar sobre el trabajo que ha realizado Jorge Fossati al mando de Universitario, asegurando que, desde su punto de vista, es el mejor entrenador que ha tenido el club en sus más de 100 años de fundación.

En declaraciones al programa ‘Doble Punta’, el capitán del combinado merengue destacó la labor que ha hecho el popular ‘Nono’ en la institución crema. Además, precisó que el uruguayo siempre imparte una mentalidad triunfadora en los futbolistas del club.

“Yo con Jorge Fossati, para mí debe ser el mejor entrenador desde que yo veo a Universitario. Lo digo con todo respeto por todos los que han pasado. A parte que es recontra ganador, porque ha ganado en todos lados, es el mejor técnico que ha tenido la ‘U’”, comentó.

¿JORGE FOSSATI SE QUEDARÁ EN LA ‘U’?

Al ser consultado sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario, Aldo Corzo mencionó que hasta el momento no tiene la información, sin embargo, precisó que le gustaría que se quede en el club. “No le he preguntado porque es un tema delicado. No sé si se queda o no, no le he preguntado”.