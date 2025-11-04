Piero Quispe: "No sé por qué me dejaron de convocar a la Selección, me dolió"

El mediocampista peruano, Piero Quispe, habló sobre su presente futbolístico en el Sydney FC de la liga de Australia y los razones que lo motivaron a llevar su fútbol hasta tierras tan lejanas.

En declaraciones para L1 Max, el futbolista de 24 años señaló que tomó la decisión de aceptar la oferta del cuadro australiano tras meditarlo detenidamente con su familia. Asimismo, destacó la intensidad con la que se juega en dicho país.

"Hablé con mi entorno y les dije que, si había una posibilidad de estar en un lugar donde iba a estar bien, la tomaría. Ahí apareció Sydney; lo pensé, lo analicé con mi familia y fue lo mejor. Recibí muchas críticas, pero eso me hace mejorar. Muchos piensan que la liga aquí es fácil, pero la intensidad es buena y eso me ayudará a crecer", dijo.

SOBRE LA SELECCIÓN

Por otra parte, Quispe confesó su incomodidad por no haber sido considerado en la lista de convocados de la Selección Peruana de Fútbol para la última fecha de las Clasificatorias.

"No sé por qué me dejaron de convocar a la selección. Si bien no era titular, ingresaba en todos los partidos, y en los dos últimos sí fui titular, antes de la fecha FIFA de octubre. Me llamaron porque, supuestamente, no tenía continuidad. No dije nada, pero me dolió, porque sí la tenía, y al ver la lista noté que había jugadores que no contaban con la misma regularidad. Eso, sin embargo, me ayudó a mejorar", sostuvo.