Paolo Guerrero previo al duelo ante Chankas: “El hincha quiere ver al mejor equipo del Perú ganar”

Este miércoles desde las 3:15 p.m. Alianza Lima visitará Andahuaylas para medirse ante Los Chankas, por un duelo pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, con el objetivo de regalarle un triunfo a los hinchas que se darán cita al Estadio Los Chankas.

Previo al compromiso, el delantero del combinado íntimo, Paolo Guerrero aseguró que será un compromiso difícil que afrontarán, sin embargo, harán el mejor esfuerzo para obtener los tres puntos. Además, reiteró una vez más que el plantel blanquiazul es el mejor del fútbol peruano.

“Obviamente se entiende su molestia, el hincha quiere ver al mejor equipo del Perú ganar, así que, a seguir trabajando, corregir los errores y el miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar", comentó.

ALIANZA LIMA EN LA TABLA ACUMULADA

Con dos puntos debajo de Cusco FC, Alianza Lima tiene la obligación de sumar las tres unidades para superar al equipo dirigido por César Rondelli, el cual recibirá este fin de semana a Sport Boys, club que se salvó del descenso.