Hernán Barcos sobre su futuro: "Después del partido ante UTC vamos a sentarnos a conversar"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció sobre su futuro a pocas fechas de terminar el Torneo Clausura y con miras a la planificación de la próxima temporada, donde la directiva ya viene analizando los fichajes y renovaciones.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" confesó sus deseos de permanecer al menos una temporada más con los blanquiazules y reveló que se reunirá con la directiva tras la última fecha del torneo ante UTC.

"Después del partido de UTC vamos a sentarnos a conversar y esperar poder resolver. La idea nuestra es esa (quedarse), nosotros estamos esperando a Alianza, que ellos decidan, de parte nuestra ya saben lo que queremos", mencionó.

SOBRE NÉSTOR GOROSITO

Por otra parte, Barcos saludó la renovación de contrato del entrenador Néstor Gorosito: "'Pipo' se ha ganado la renovación y ahora hay que bancarlo y seguir trabajando", sostuvo.