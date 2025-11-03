Miguel Trauco destaca trabajo de Juan Reynoso en la Selección Peruana: “Con él íbamos al Mundial”

Después de que la Selección Peruana no consiguiera obtener un boleto para el Mundial 2026, el jugador de Alianza Lima, Miguel Trauco, destacó el trabajo que venía realizando Juan Reynoso al mando del combinado nacional.

En declaraciones al programa ‘Al VAR con Olcese’, el lateral izquierdo aseguró que durante la etapa del popular ‘cabezón’ en la bicolor, los jugadores estaban encontrando una idea de juego, lo cual pudo ayudar en conseguir un cupo a la cita deportiva del próximo año.

“En la selección, el que me sorprendió para bien, Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se hubiera quedado en la selección, íbamos al Mundial”, mencionó.

NO DESCARTA VOLVER A UNA CONVOCATORIA DE PERÚ

Miguel Trauco es consciente que para ganarse un puesto en la Selección Peruana debe esforzarse, sin embargo, indicó que existe un nivel de exigencia en el combinado patrio, por lo que, no descartó recibir un llamado. “No sé, el tiempo lo dirá. Está ‘Marquitos’ (López), ahora apareció (César) Inga que es diestro pero que juega bien por la izquierda”.