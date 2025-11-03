Con Eryc Castillo y Aquino: La lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima confirmó a su lista de jugadores convocados para el partido de este miércoles 5 de noviembre ante su similar de Los Chankas, por el duelo pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura.

Entre las principales novedades en la lista del profesor Néstor Gorosito, resaltan el regreso del delantero Eryc Castillo y del volante de contención, Pedro Aquino, quienes estuvieron ausentes en el último partido ante Melgar.

Cabe precisar que el atacante ecuatoriano no fue tomado en cuenta para el duelo ante los arequipeños por un golpe a la cabeza, mientras que el mediocampista nacional quedó fuera de la convocatoria por un proceso gripal.

SIN TRAUCO NI ENRIQUE

Por otra parte, el argentino Guillermo Enrique y el lateral izquierdo Miguel Trauco no fueron incluidos en la lista por decisión técnica, por ende, no forman parte de la delegación que viajará este martes a Andahuaylas.