Alex Valera quiere ser ídolo eterno en la ‘U’: “Mi sueño sería pasar a 'Lolo' en goles”

Los jugadores de Universitario aún continúan celebrando la obtención del tricampeonato tras la victoria 2-1 ante ADT en condición de visita. En medio de esta situación, el atacante del equipo crema, Alex Valera, hizo una increíble revelación.

Durante una entrevista en el podcast 'En la Barra con Black', el ariete merengue saludó el compromiso de sus compañeros en la Liga 1 2025. De igual manera, contó que tiene un sueño con el combinado estudiantil.

¿QUIERE SUPERA A ‘LOLO’ FERNÁNDEZ?

Para ningún hincha de Universitario le queda dudas que Teodoro ‘Lolo’ Fernández es el ídolo más grande del club, sin embargo, Alex Valera, aseguró que tiene planeado quedar en el corazón de los simpatizantes de la ‘U’. “Mi sueño sería pasar a 'Lolo' en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso".

Aunque le quedan muchos años para seguir en el fútbol, el delantero peruano enfatizó que le gustaría disputar sus últimos compromisos como profesional, vestido de crema. “Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí”.