Perú logra 11 medallas, 5 clasificaciones al Mundial y 5 récords en el Sudamericano de Atletismo U20

Se ganaron el aplauso de todo el país. El atletismo peruano volvió a demostrar su poderío en la región en el Campeonato Sudamericano U20, al ganar 11 medallas, clasificar a 5 deportistas al Mundial U20 Oregon 2026 y romper 5 récords nacionales, en el evento realizado del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Videna IPD.

En la última jornada de competencias, Giancarlo Bravo, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), conquistó la de oro en la prueba de los 800 metros planos varones, con un tiempo de 1min 50s 86c, por delante del brasileño Carlos Lara (1:51.64) y Javon Roberts de Guyana (1:51.98).

“Muy feliz de haber representado al Perú y por ganar la medalla de oro. Es mi tercera presea sudamericana. El año pasado logré dos en Argentina, en los 800 y en los 1500 metros. Ahora me sigo preparando con el apoyo del PAD del IPD para los Juegos Bolivarianos y estoy seguro de que voy a clasificar al Mundial de Oregon”, expresó Bravo, quien es de Arequipa y tiene 16 años.

Nuestra delegación conquistó en total 11 medallas. Tres fueron de oro, cinco de plata y 3 de bronce, con lo cual se ubicó en el quinto lugar por equipos, con 138 puntos, 65 en damas y 73 en varones. Brasil fue el ganador con un puntaje neto de 398.

Además, se consiguió la clasificación al Mundial U20 de Oregon 2026 de Kimberly Flores (lanzamiento de jabalina), José Ccoscco (5 mil metros marcha atlética varones), Mariano Fiol (100 metros varones), Cayetana Chirinos (100 metros damas) y Lourdes Vega (5 mil metros marcha atlética damas).

En cuanto a los récords, se rompieron marcas nacionales gracias a Mariano Fiol (100 metros con 10s 46c), Cayetana Chirinos (100 metros con 11s 75c), José Ccoscco (5 mil metros marcha atlética con 20min 12s 69c), Kimberly Flores (lanzamiento de jabalina con 50m 01c) y el equipo de Posta 4x100 damas compuesto por Catalina Yzaga, Cayetana Chirinos, Mafer Fernández y Romina Fiol con 46s 78c.

Participaron en total 299 atletas, 144 damas y 155 varones de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Guyana, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Surinam.

El trabajo en conjunto que viene realizando el IPD con la Federación Deportiva Peruana de Atletismo beneficia a nuestros deportistas, en su camino a las grandes competencias internacionales como los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

MEDALLAS DE PERUANOS EN SUDAMERICANO U20

ORO

1. Kimberly Flores (Lanzamiento de jabalina)

2. Ruth Aguilar (5000 metros planos)

3. Giancarlo Bravo (800 metros planos)

PLATA

4. José Ccoscco (5000 metros marcha atlética)

5. Edwar Márquez (1500 metros planos)

6. Luis Fossa (Lanzamiento de disco)

7. Estrella Rojas (5000 metros marcha atlética)

8. Edwar Márquez (3000 metros planos)

BRONCE

9. Mariano Fiol (100 metros planos)

10. Soury Flores (5000 metros planos)

11. Brayan Huanca (5000 metros planos)