¡FC Cajamarca es de Primera! Derrotó 2-0 a CD Moquegua y jugará la Liga1 2026

El conjunto cajamarquino revirtió la derrota del partido de ida y se consagró campeón de la Liga2 en apenas su segundo año de existencia.

FC Cajamarca hizo historia al vencer 2-0 a CD Moquegua en el duelo de vuelta de la final de la Liga2. Gracias al global de 3-2, consiguió el ansiado ascenso a la Liga1 Te Apuesto 2026. En un estadio colmado por su hinchada, el equipo dirigido por José Soto firmó una gesta inolvidable para una institución que apenas dos años atrás disputaba la Copa Perú.

El encuentro fue dominado de principio a fin por los cajamarquinos. A los 15 minutos, Abel Casquete lideró una gran jugada colectiva por derecha, combinando con Cuadros y Vega antes de enviar un centro que Denylson Chávez empujó al fondo del arco para el 1-0. La presión continuó y, a los 35’, Hairo Timaná aprovechó un rebote del arquero Figueroa para conectar de cabeza y sellar el 2-0.

En la segunda mitad, CD Moquegua intentó reaccionar, adelantando sus líneas en busca del descuento, pero se topó con la solidez defensiva del local y las buenas intervenciones del portero Massimo Sandi. El pitazo final desató la celebración: FC Cajamarca levantó el trofeo de la Liga2 y selló su clasificación a la primera división del fútbol peruano.

HACE HISTORIA

Con apenas dos años de vida institucional, FC Cajamarca demuestra que los sueños pueden cumplirse con trabajo y convicción. En 2024 fue finalista de la Copa Perú, y ahora, en 2025, alcanza el mayor logro de su corta historia: jugar en la Liga1 2026, donde enfrentará a los grandes del país como Alianza Lima y Universitario de Deportes.