Pedro Gallese no descarta fichar por Universitario: “No le cierro las puertas a nadie”

El arquero se encuentra como agente libre luego de que no renovar contrato con el club Orlando City de la Major League Soccer.

Pedro Gallese vive días de reflexión luego de quedar como agente libre tras no renovar contrato con Orlando City. El portero de la Selección Peruana, de 34 años, confirmó que escuchará ofertas para definir su destino en la temporada 2026, sin cerrar las puertas a ningún club, incluido Universitario de Deportes, pese a su conocido pasado en Alianza Lima.

“No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar y escoger qué es lo mejor”, declaró el popular ‘Pulpo’ en entrevista con El Comercio. Sus palabras despertaron la ilusión en algunos hinchas cremas, en el año de su centenario, ante la posibilidad de contar con uno de los referentes del fútbol peruano.

Sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami, equipo de Lionel Messi, Gallese indicó que no le incomodaría vestir los colores de un rival directo de Orlando. “Si hay la opción, se verá. No tengo problema en ir a un equipo con el que hemos sido rivales, aunque hay que respetar porque tienen porteros en competencia”, señaló con cautela.

SOBRE SELECCIÓN PERUANA

Finalmente, el arquero se refirió a su convocatoria con la Selección Peruana para los próximos amistosos frente a Chile y Rusia en Europa. “Siempre voy a estar para la selección. Será bonito volver a Rusia y revivir lo que sentimos en 2018”, expresó Gallese, quien se despidió de Orlando City agradeciendo el cariño de la afición y el respaldo de sus compañeros durante su paso por la MLS.