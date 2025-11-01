Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles tras anotar doblete con el Al Nassr

El jugador portugués Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su legado con anotaciones que parecen imposibles incluso para las grandes leyendas del fútbol.

Esta tarde CR7 anotó un doblete decisivo en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante el Al Fayha, en un duelo cargado de dramatismo que se resolvió en el tiempo añadido.

Rumbo a los mil goles

Con estas dos anotaciones, el capitán de la selección de Portugal llegó a 952 goles oficiales y continúa su imparable marcha hacia el objetivo de los 1,000 tantos en su carrera profesional.

Cabe señalar que, este doblete no solo selló la séptima victoria consecutiva del Al Nassr, sino que volvió a confirmar que Cristiano Ronaldo sigue siendo certero en el área rival a sus 40 años y ahora está a solo 48 de alcanzar una cifra que ningún futbolista en la historia ha logrado.