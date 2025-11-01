Perú clasifica al Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil U20 de Oregon 2026

¡Arriba Perú! La selección peruana de atletismo tuvo una jornada brillante en el inicio del Sudamericano U20 que se desarrolla en la Videna IPD, al lograr ocho medallas (2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce), y conseguir clasificar a cuatro atletas al Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil U20, que se desarrollará el próximo año en Oregon, Estados Unidos.

La medalla de oro llegó gracias a la solvente participación de Kimberly Flores en lanzamiento de jabalina, quien hizo un récord absoluto de 50.01, registro que le permite clasificar al Mundial. La segunda presea dorada se la adjudicó Ruth Aguilar en los 5000 metros damas con un tiempo de 17.37.31.

El arequipeño José Ccosco se quedó con la medalla de plata en los 5000 metros marcha con una marca de 20.20.69, registro que también le permite apuntar su nombre en el Mundial del próximo año.

El puneño Edward Márquez subió al podio en los 1500 metros, quedándose con la presea de plata. Luis Fossa consiguió el segundo lugar en lanzamiento de disco.

Más medallas para el Perú

Las medallas de bronce fueron logradas por Mariano Fiol (100 mts planos con marca de 10.46 que lo clasifica al Mundial), Soury Flores (5000 metros damas) y Brayan Huanca (5000 metros varones).

Finalmente, en los 100 metros damas, Cayetana Chirinos logró el cuarto lugar con una marca de 11.75 que le permite clasificar al Mundial de Oregon.