Jóvenes promesas del bádminton nacional conquistan su pase al Sudamericano de Colombia

La fiesta del bádminton juvenil peruano llegó a su fin este 31 de octubre en el Polideportivo 2 de la VIDENA. El torneo, que reunió a deportistas de cinco categorías (sub-11 a sub-19) del 28 al 31 de octubre, no solo distribuyó medallas, sino que sirvió como clasificatorio oficial para el próximo Sudamericano Juvenil.

La ceremonia de clausura y premiación contó con la presencia de autoridades clave del deporte nacional e internacional, quienes entregaron las preseas a los finalistas.

En un gesto de apoyo al futuro del bádminton, estuvieron presentes Ignacio Argüelles, Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB); Germán Valdez, Director de Operaciones de la Confederación Panamericana de Bádminton (BPA); Federico Tong, Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD); y Roger Príncipe, Director de Dinadaf.

Los atletas del Programa de Alto Rendimiento (PAD) que demostraron su talento en este campeonato y que vestirán la blanquirroja en el XXI Sudamericano Juvenil 2025 en Bucaramanga, Colombia, son los siguientes:

En la categoría Sub-19; Shary Andrade Yanque en singles damas, dobles mixto y dobles damas; Guillermo Buendía Maldonado en singles varones y dobles varones; Rafaela Castañeda Quintanilla en dobles mixto y dobles damas; Alejandro Crisanto Toribio en singles varones, dobles mixto y dobles varones; Fabrizio Gutiérrez Quicaño en singles varones, dobles mixto y dobles varones; Rafaela Silva La Rosa en dobles damas; Analía Yi Ordoñez en dobles mixtos y dobles damas y Sofia Junco Vásquez en singles damas, dobles mixtos y dobles damas. En la categoría Sub-17: Lucero Roque Caycho en dobles mixto y dobles damas y Francesca Carozzi De Belaúnde en singles damas y dobles damas. En la categoría Sub 13: Taisia Kasianov Kasianova en singles damas y dobles damas.

Con la mirada puesta ahora en Bucaramanga, estos jóvenes valores del bádminton peruano se alistan para vivir una experiencia internacional crucial en su desarrollo deportivo, llevando en alto el nombre del Perú.