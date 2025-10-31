"La Noche Crema 2026" será el 24 de enero, anuncia Álvaro Barco

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, señaló que la directiva ya viene planificando la pretemporada y algunos compromisos con miras al inicio del Torneo Local el próximo año.

En declaraciones para GOLPERÚ, el directivo merengue dio algunos alcances sobre la planificación para la próxima temporada y confirmó la fecha de la "Noche Crema 2026", la cual se llevará a cabo a fines de enero.

"No están definidos los detalles. Están definidos algunos partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la ‘Noche Crema’ con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. 24 de enero es la fecha", dijo.

EL TRABAJO CONSTANTE

Asimismo, Barco destacó el trabajo que se ha venido realizando en el club tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo, en ese sentido, destacó la gestión de Jean Ferrari, quien ahora trabaja para la FPF.

"Definitivamente la labor que han hecho en estos últimos 4 años la administración de Jean Ferrari con todos los que hoy están dentro de la institución yo la considero hasta milagrosa. Lo que hoy vivimos en la institución y lo que he podido encontrar yo, si la comparamos a muchos o todos los años, no tiene igualdad", sostuvo.