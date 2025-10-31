Deportes

Hace una hora

"La Noche Crema 2026" será el 24 de enero, anuncia Álvaro Barco

Asimismo, el director deportivo del club señaló que ya se tienen confirmados algunos amistosos internacionales previo a la presentación del equipo ante su hinchada.



Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, señaló que la directiva ya viene planificando la pretemporada y algunos compromisos con miras al inicio del Torneo Local el próximo año.

En declaraciones para GOLPERÚ, el directivo merengue dio algunos alcances sobre la planificación para la próxima temporada y confirmó la fecha de la "Noche Crema 2026", la cual se llevará a cabo a fines de enero.

"No están definidos los detalles. Están definidos algunos partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la ‘Noche Crema’ con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. 24 de enero es la fecha", dijo.

EL TRABAJO CONSTANTE

Asimismo, Barco destacó el trabajo que se ha venido realizando en el club tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo, en ese sentido, destacó la gestión de Jean Ferrari, quien ahora trabaja para la FPF.

"Definitivamente la labor que han hecho en estos últimos 4 años la administración de Jean Ferrari con todos los que hoy están dentro de la institución yo la considero hasta milagrosa. Lo que hoy vivimos en la institución y lo que he podido encontrar yo, si la comparamos a muchos o todos los años, no tiene igualdad", sostuvo.


