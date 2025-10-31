Álex Valera: "Me gustaría quedarme en la U, pero si hay otra oportunidad, aceptaría el reto"

El delantero de Universitario de Deportes, Álex Valera, dio sus impresiones tras obtener el título nacional con el cuadro merengue, el tercero de forma consecutiva en la Liga 1 y precisó que se encuentran enfocados en los partidos restantes.

"Feliz, contento por un campeonato que ha sido bueno para nosotros. Creo que el grupo respondió de la mejor manera y estamos felices, pero todavía quedan dos partidos más y tenemos que terminar bien el año".

¿CONTINUARÁ EN LA "U"?

Consultado sobre su futuro futbolístico, Valera indicó que mantiene contrato vigente con los cremas, sin embargo, no descartó partir a otro club en caso se presente una oferta beneficiosa tanto para él como para la "U".

"A mí me gustaría quedarme, pero si hay otra oportunidad y es para el bien del equipo y bien para mí, yo aceptaría el reto. Si me toca quedarme en la ‘U’, yo amo estar en este equipo. Siempre me entrego al 100 y esperar lo que pase más adelante. Yo todavía tengo contrato con Universitario, así que mi cabeza está en Universitario", sostuvo.

(Con información de Radio Ovación)