Gallese tras su salida de Orlando City: "Me sorprendió la decisión de no seguir, no lo esperaba"

El portero de la Selección Peruana de Fútbol, Pedro Gallese, se pronunció tras confirmarse su salida de Orlando City, club que decidió con no contar con sus servicios para la próxima temporada tras 5 años.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el "Pulpo" expresó su extrañeza respecto a su salida del cuadro norteamericano y confesó que "no lo esperaba", no obstante, aceptó la decisión del club.

"Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos , no lo esperaba pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan . A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar", escribió.

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Tras su salida de Orlando City, Gallese se encuentra como agente libre y listo para evaluar opciones. Diversos medios de la MLS señalan que el portero podría llegar al Inter Miami de Lionel Messi, no obstante, en el fútbol peruano los rumores apuntan a un posible retorno a Alianza Lima.