Lionel Messi volverá al Perú para enfrentar a Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026

El Inter Miami será el rival del club íntimo en la tradicional presentación del plantel, prevista para enero en el Estadio Nacional.

La directiva de Alianza Lima está a punto de concretar un duelo histórico para su hinchada. Según fuentes de RPP, el club íntimo alcanzó un acuerdo con el Inter Miami de Lionel Messi para disputar la Noche Blanquiazul 2026, el evento que marca la presentación oficial del plantel previo al inicio de la temporada. Solo resta la firma de los documentos para sellar la participación del equipo estadounidense, en un partido programado para el sábado 24 de enero de 2026 en el Estadio Nacional.

Messi y Alianza Lima se verán las caras en Lima

Será la segunda visita de Lionel Messi al Perú con el Inter Miami, luego de haber enfrentado a Universitario de Deportes en enero de 2025, en el Estadio Monumental. En aquella ocasión, el encuentro terminó igualado 0-0 y se definió por penales a favor del conjunto norteamericano. La buena experiencia de ese compromiso facilitó las gestiones para que el club rosado acepte una nueva visita al país, ahora frente a los blanquiazules.

La productora encargada de organizar el amistoso entre Inter Miami y Universitario es la misma que impulsa este nuevo compromiso, lo que ha permitido acelerar las conversaciones y dejar prácticamente cerrado el acuerdo. De concretarse, la presencia de Messi volverá a generar gran expectativa entre los aficionados peruanos, que podrán disfrutar nuevamente del astro argentino en suelo nacional.

Por motivos logísticos y de capacidad, la Noche Blanquiazul 2026 no se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva, como suele ser tradición. En su lugar, el club optará por el Estadio Nacional, cuya capacidad supera en cerca de 10 mil espectadores al recinto de Matute. Esta decisión responde principalmente a la proyección de una mayor recaudación y a la magnitud del evento, que promete ser uno de los más importantes del calendario futbolístico peruano.