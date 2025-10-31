¿El ‘Rayo’ en Matute? Luis Advíncula deja abierta la posibilidad de jugar en Alianza Lima

La posibilidad de ver a Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima volvió a encender la ilusión entre los hinchas. El defensor peruano de Boca Juniors fue invitado al podcast ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde no descartó un posible fichaje por el club íntimo. Su respuesta generó revuelo en redes sociales y desató la esperanza de los seguidores blanquiazules de cara al 2026.

UN GUIÑO AL HINCHA ALIANCISTA

Durante la charla, Farfán le preguntó si alguna vez había pensado en jugar por Alianza, a lo que el ‘Rayo’ respondió: “Jamás voy a cerrar las puertas a nadie”. La frase bastó para que los fanáticos aliancistas reaccionaran en masa, interpretando el comentario como un guiño al equipo de 'La Victoria'.

En el mismo espacio, el lateral habló sobre su ausencia en la selección peruana, destacando que prefiere enfocarse en su trabajo: “Estos son los momentos en que uno debe cerrar el pico y seguir trabajando. Cuando mi selección me necesite, voy a estar”, afirmó Advíncula, quien no fue convocado por Manuel Barreto en los últimos partidos amistosos.

¿BOCA PREGUNTÓ POR CUEVA?

El jugador también sorprendió con una divertida revelación. Cuando Guizasola le consultó si en Boca preguntaron por algún peruano, 'Luchito' contestó: “Por mi ‘Cholo’ (Christian Cueva) me preguntaron en su momento. Yo dije que no lo trajera (risas)”, comentó entre bromas, generando carcajadas entre los conductores. Aladino está definiendo su futuro tras su inminente salida del Emelec debido a problemas económicos del club ecuatoriano.

A sus 34 años, Luis Advíncula vive una etapa sólida en Boca Juniors, pero su cariño por el fútbol peruano sigue latente. Con declaraciones que mezclan humor y nostalgia, el ‘Rayo’ dejó abierta la puerta de Matute, encendiendo la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo vestir la blanquiazul antes de su retiro.