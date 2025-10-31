Flamengo vs Palmeiras: ¿Cuándo y a qué hora jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

En un partido histórico en el Allianz Parque, Palmeiras pudo darle la vuelta al 3-0 y terminó venciendo por un gol más a LDU de Quito y así se ganó el boleto para jugar la final de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo, escuadra que se impuso en su llave a Racing Club.

¿CUÁNDO Y A QUE HORA SE JUGARÁ EL COMPROMISO?

Para nadie era un secreto que el último compromiso del certamen continental se iba a disputar en el Estadio Monumental de Lima, por lo que, muchos hinchas del ‘Verdao’ o ‘Mengao’ se han preguntado cuando será este increíble enfrentamiento.

De acuerdo a la información compartida por Conmebol, el duelo está programado para el sábado 29 de noviembre en el coloso de Ate que podrá albergar a más de 70 mil personas, aunque no se ha hecho oficial el horario, se presume que podría jugarse a las 5:00 p.m.

Cabe mencionar que, en menos de cinco años, tanto Flamengo y Palmeiras se verán las caras en una final de Copa Libertadores. La última vez sucedió en el Estadio Centenario de Uruguay, recinto donde el ‘Verdao’ se impuso 2-1. ¿Se volverá a repetir la historia?