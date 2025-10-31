Ignacio Buse derrota al argentino Juan Torres y avanza a cuartos de final del Challenger de Lima

Ignacio Buse continúa haciendo historia en casa. El número uno del tenis peruano venció este jueves al argentino Juan Torres por 6-3 y 7-5, avanzando a los cuartos de final del Challenger de Lima 2 2025, torneo que se disputa en las canchas del Club Golf Los Inkas. Con este resultado, el limeño se consolida entre los ocho mejores del certamen y se acerca a su gran objetivo: ingresar al top 100 del ranking ATP.

BUSE MOSTRÓ TEMPLE PARA CERRAR EL PARTIDO

El encuentro comenzó favorable para el peruano, quien dominó el primer set con autoridad y lo cerró por 6-3. En la segunda manga, sin embargo, el argentino Juan Torres (404 ATP) reaccionó, logrando quebrar el servicio de Buse y empatar el marcador 5-5. Pese a la presión, el peruano mantuvo la calma y consiguió un quiebre decisivo en el duodécimo juego para sellar el triunfo con un 7-5.

“Nacho” demostró madurez en los momentos más críticos, un aspecto clave en su crecimiento profesional durante esta temporada. Con este resultado, se convierte en el único representante nacional que sigue en carrera entre los principales créditos peruanos, tras las eliminaciones de Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas.

PRÓXIMO DESAFÍO

Buse volverá a la cancha este viernes para enfrentar al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por el pase a las semifinales. Será un duelo con historia, ya que ambos se enfrentaron por última vez en 2023 en otro Challenger disputado también en Lima.

El peruano buscará aprovechar su localía y mantener el nivel que lo ha llevado hasta este punto. De lograr una nueva victoria, estaría a solo dos pasos de levantar el trofeo y seguir escalando en el circuito profesional.