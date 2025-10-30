Jhonny Vidales previo al duelo con Alianza: "Debemos afrontar el partido como si fuera una final"

El delantero del FBC Melgar, Jhonny Vidales, se pronunció en la previa del encuentro del cuadro rojinegro ante su similar de Alianza Lima este viernes en el estadio de Matute, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura.

En declaraciones para Radio Ovación, el futbolista de 33 años señaló que, pese a que el título nacional ya fue obtenido por Universitario de Deportes, se debe afrontar el partido ante los íntimos como si fuera una final.

"Debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora", dijo.

QUIEREN TORNEO INTERNACIONAL

Por otra parte, Vidales indicó que las fechas restantes las aprovecharán para asegurar la presencia del "Dominó" en competencias internacionales el próximo año.

"En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional", sostuvo.