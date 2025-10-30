Ricardo Gareca busca volver al fútbol peruano y ya habría contactado a tres clubes de la Liga 1

El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, estaría interesado en volver a dirigir en el campeonato local. Según reveló Reimond Manco, el técnico argentino ya habría hecho llegar su deseo de regresar a través de personas cercanas, quienes se comunicaron con los principales clubes del país.

De acuerdo con la información brindada en el programa ‘A la Cama con el Rei’, allegados al ‘Tigre’ se habrían acercado a Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal para manifestar el interés del estratega por volver al fútbol peruano. “Hay gente que maneja su carrera que ha hablado con los clubes más importantes, expresando el deseo de Ricardo de volver a dirigir en Perú”, señaló Manco.

Aunque las tres instituciones actualmente cuentan con entrenadores con contrato vigente —Jorge Fossati en Universitario hasta 2026, Néstor Gorosito en Alianza Lima tras renovar, y Paulo Autuori en Sporting Cristal por un año más—, el rumor del retorno de Gareca ha despertado expectativa entre los hinchas. El argentino, recordado por clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018, mantiene una conexión especial con el país.

EL REGRESO DEL ‘TIGRE’: UNA POSIBILIDAD LATENTE

Reimond Manco destacó que la intención de Gareca no se limita a un solo club y que su regreso dependería de los movimientos en las direcciones técnicas durante la próxima temporada. “Ricardo tiene ganas de volver a dirigir en el fútbol peruano, como en su momento lo hizo en Universitario. Si alguno de los equipos grandes decide cambiar de técnico, él sería una de las primeras opciones”, indicó el exfutbolista.

El técnico, quien tuvo un paso exitoso por Universitario en 2007 y 2008 —donde ganó el Torneo Apertura—, se encuentra sin equipo tras su salida de la selección de Chile y ve en la Liga 1 una nueva oportunidad para retomar su carrera en un entorno que conoce bien.