Pedro Gallese no continuará en el Orlando City: ¿Cuáles son sus opciones para el próximo año?

Todo tiene su final. El arquero de la Selección Peruana de Fútbol, Pedro Gallese, no continuará defendiendo la portería del Orlando City, tras no llegar a un acuerdo con la directiva para su renovación de contrato.

Según informó el periodista deportivo César Luis Merlo, el cuadro norteamericano decidió no extender el vínculo contractual del "pulpo", que vence a fines de este año, al no poder llegar a un consenso en el aspecto económico.

"Pedro Gallese no seguirá en Orlando City. El club ha tomado la decisión de no renovarle el contrato que vence a fin de año, según pude saber. El arquero de la selección de Perú ya evalúa sus próximos pasos", se lee en el tuit.

¿JUGARÁ CON MESSI?

En los próximos días, el Orlando City hará oficial la no continuidad de Gallese, quien ya estaría analizando opciones para la próxima temporada. Según informan algunos medios de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi estaría interesado en contar con sus servicios.