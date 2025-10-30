Flamengo empató 0-0 con Racing y clasificó a la final de la Copa Libertadores

Con un jugador menos y una destacada actuación del arquero Agustín Rossi, Flamengo resistió el asedio de Racing en Avellaneda y aseguró su pase a la gran final que se disputará en de Lima.

Flamengo consiguió su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025 tras empatar 0-0 frente a Racing Club en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El equipo brasileño hizo valer la ventaja obtenida en el partido de ida y, pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, logró mantener el resultado que lo lleva nuevamente a una final continental.

El conjunto dirigido por Filipe Luís sufrió la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata al minuto 55, pero encontró en su arquero Agustín Rossi a la gran figura del encuentro. El guardameta argentino sostuvo el arco en cero con intervenciones decisivas ante los intentos de Conechny, Solari y Vietto. La polémica también se hizo presente cuando el árbitro chileno Piero Maza anuló una tarjeta roja a Marcos Rojo tras la revisión del VAR.

Racing dominó territorialmente y buscó el gol con insistencia, pero la falta de precisión y las atajadas de Rossi frustraron cualquier intento de remontada. Flamengo, en cambio, apeló al orden táctico y a la experiencia de sus figuras como De Arrascaeta y David Luiz para resistir los embates del cuadro argentino en los últimos minutos.

ESPERA RIVAL EN LA FINAL

Con este resultado, Flamengo se clasifica a la final que se disputará en el Estadio Monumental de Lima, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre LDU Quito y Palmeiras. El conjunto carioca buscará su cuarto título de Copa Libertadores tras los conseguidos en 1981, 2019 y 2022, precisamente el penúltimo también en la capital peruana.