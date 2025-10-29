Universitario buscaría contratar a jugador de Alianza para el 2026: ¿De quién se trata?

Para nadie es un secreto que Universitario buscará conseguir el tetracampeonato la próxima temporada y romper con el misterio del título de 1934, por lo que, la dirigencia merengue ya comenzó a trabajar en cuestión de los jugadores que se quedarán y los que llegarán para el siguiente año. Entre los futbolistas que podrían arribar a tienda crema figura uno que ha sido importante en Alianza Lima.

¿QUE FUTBOLISTA ÍNTIMO ESTARÍA EN PLANES PARA LA ‘U´?

De acuerdo a la información compartida por el periodista José Varela a través de su canal de YouTube, los actuales tricampeones del fútbol peruano tendrían en sus planes al argentino Alán Cantero, quien ha sido un futbolista destacado en la escuadra blanquiazul. El comunicador mencionó que desde la ‘U’ ya se habrían iniciado las conversaciones con Godoy Cruz, dueño del pase del atacante.

“Me dijeron que habían algunos sondeos, consultas más nada, como es habitual en esta etapa del año. Obviamente Alianza Lima es una vitrina para cualquier jugador y recordemos que Alan Cantero ha participado a nivel internacional, fase de grupos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Playoffs, hay consultas y dentro de ellas es real que hubo una de Universitario de Deportes”, comentó.

Cabe mencionar que, el ariete argentino fue una pieza importante en el esquema de Néstor Gorosito, ya que, pudo estar presente en 28 partidos, entre los cuales pudo anotar 5 tantos y entregar 4 asistencias. ¿Podrá cruzar la vereda del eterno rival?